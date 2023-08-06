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Melisa Ercan, dördüncü şampiyonluğunu Avustralya’da elde etti!

Melisa Ercan, dördüncü şampiyonluğunu Avustralya’da elde etti!

17 yaşındaki milli tenisçi Melisa Ercan, Avustralya’da düzenlenen toplamda 15 bin dolar ödüllü W15 Caloundra Turnuvası'nda profesyonel kariyerinin dördüncü tekler şampiyonluğuna ulaştı.

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Avustralya’nın Caloundra kentinde sert zeminde gerçekleşen organizasyonda mücadele eden sporcu Melisa Ercan, turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Hafta boyunca tamamı Avustralyalı rakiplerini yenerek finale ilerleyen Melisa, finalde bir başka Avustralyalı tenisçi Emerson Jones ile karşılaştı. 1 saat 17 dakika süren mücadelede Jones’i 6-3, 6-0’lık setlerle mağlup eden Melisa, üst üste 20. galibiyetini aldı ve üst üste dördüncü şampiyonluğunu elde etti.

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