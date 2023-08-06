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Evlat nöbeti "eyyam-ı bahur" sıcaklarına rağmen devam ediyor

Evlat nöbeti "eyyam-ı bahur" sıcaklarına rağmen devam ediyor

DİYARBAKIR'da çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını ileri süren ailelerin evlat nöbeti, etkisini sürdüren "eyyam-ı bahur" sıcaklarına rağmen kararlılıkla devam ediyor.

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3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek oturma eylemi başlatan aileler, HDP il binası önünde bin 434’üncü gününde de eylemlerini "eyyam-ı bahur" sıcaklıklarına rağmen kararlılıkla sürdürüyor.

Oğlunun gazeteci olma hayali olduğunu anlatan İmmihan Nilifırka, evladına teslim olması için çağrıda bulundu. Eylemlerinde 5’inci yıla gireceklerini belirten Nilifırka, "Anneler, babalar olarak bu eylemi sürdürmeye devam ediyoruz. Ta ki dağda bir tane çocuk kalmayana kadar. Oğlumu HDP’den ve PKK’dan istiyorum. Oğlum İzmir Ege Üniversitesi'nde okuyordu, gazeteci olacaktı, ailesine, vatana, millete hayırlı bir evlat olacaktı. Maalesef HDP siyasi uzantıları dağa kaçırdı. 9 yıldır hiçbir şekilde haber alamıyorum. Aç mı, susuz mu hiç bilgi alamıyorum. Mehmet’im beni görüp duyuyorsan dön gel” dedi.

30 yıldır oğlunun yolunu gözlediğini belirten Hatun Yüceyurt ise, “İstanbul’dan geliyorum. 30 yıldır oğlumu arıyorum. Oğlum gelene kadar buralardan hiçbir yere gitmeyeceğim. Dağda bir tane çocuk kalana kadar burada onları bekliyoruz. Oğlumu 14 yaşında kaçırdılar, 1973 yılından beri oğlumun yolunu bekliyorum. Çık gel oğlum” şeklinde konuştu.

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