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Rusya: Ukrayna'nın Moskova’ya İHA'yla saldırı girişimi engellendi!

Rusya: Ukrayna'nın Moskova’ya İHA'yla saldırı girişimi engellendi!

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın insansız hava aracıyla (İHA) başkent Moskova bölgesine saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bu sabah Kiev rejiminin Moskova bölgesindeki tesislere İHA’yla terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi." ifadesi kullanıldı.

İHA'nın Podolsk bölgesindeki Rus hava savunma sistemleriyle imha edildiği kaydedilen açıklamada, engellenen saldırı sonucu herhangi bir can kaybının meydana gelmediği belirtildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 11.00 civarında bir İHA, Moskova’ya girmeye çalıştı, hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. Orduya tebrikler." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Rusya'nın başkenti Moskova'ya 24, 28, 30 Temmuz ve 1 Ağustos'ta da İHA ile saldırılar düzenlendiği, ölü veya yaralı bulunmadığı bildirilmişti.

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