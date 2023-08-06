BIST 7.401
DOLAR 26,91
EURO 29,67
ALTIN 1.681,49
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

DGS sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı sonuç ekranı 2023

DGS sonuçları ne zaman ve hangi gün açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı sonuç ekranı 2023

2023 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları, sınavda ter döken öğrenciler tarafından büyük bir heyecanla araştırılıyor. Yurdun dört bir yanında sınava giren öğrencilerin akıllarındaki sorunun cevabı ile ilgili bilgileri derledik. İşte, DGS sonuçları hakkında ayrıntılar...

Abone ol

16 Temmuz Pazar günü ÖSYM tarafından gerçekleştirilen DGS ile ilgili olarak en çok sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Akademik anlamda 2 yılık üniversite okuyan öğrenciler eğitim hayatlarını 4 yıla çıkartmak için girdikleri sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Konu ile ilgili olarak detaylı bilgi haberimizde...

DGS sınav sonuçlarına nereden bakılır?

DGS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM 2023-DGS sonuçları 11 Ağustos tarihinde açıklayacak.

Adaylar sınav sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

DGS sonuçları nasıl öğrenilir?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

b) Ön lisans başarı puanı

c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

ÖNCEKİ HABERLER
Deprem bölgesinde 180 bin konut ve köy evinin yapımı sürüyor!
Deprem bölgesinde 180 bin konut ve köy evinin yapımı sürüyor!
Bağcılar'da emniyet ekiplerinden uyuşturucu operasyonu!
Bağcılar'da emniyet ekiplerinden uyuşturucu operasyonu!
Burdur'da acı kaza! Takla atıp kayalıklara çakıldı: 2 ölü, 3 yaralı
Burdur'da acı kaza! Takla atıp kayalıklara çakıldı: 2 ölü, 3 yaralı
Çin'de deprem! Şandong eyaleti 5,5 ile sallandı!
Çin'de deprem! Şandong eyaleti 5,5 ile sallandı!
Saniyede 3 internet sitesi yayın hayatına başlıyor!
Saniyede 3 internet sitesi yayın hayatına başlıyor!
Asya kaplan sivrisineği Ege ve Akdeniz'de hızla yayılıyor! Mücadelesi çok zor!
Asya kaplan sivrisineği Ege ve Akdeniz'de hızla yayılıyor! Mücadelesi çok zor!
Yeni aldıkları evde uykular haram oldu! Evden gelen sesler yüzünden evlerini terk ettiler
Yeni aldıkları evde uykular haram oldu! Evden gelen sesler yüzünden evlerini terk ettiler
SGK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? SGK cumartesi günü çalışıyor mu?
SGK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? SGK cumartesi günü çalışıyor mu?
Bahreyn de vatandaşlarından Lübnan'ı terk etmelerini istedi!
Bahreyn de vatandaşlarından Lübnan'ı terk etmelerini istedi!
Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde muhtemel rakipler belli oluyor!
Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi'nde muhtemel rakipler belli oluyor!
Görenleri büyüledi! 17 asırlık küçük Ayasofya turist akımına uğradı
Görenleri büyüledi! 17 asırlık küçük Ayasofya turist akımına uğradı
Evlilik teklifinin farklı olmasını isterken çok farklı bir şey oldu
Evlilik teklifinin farklı olmasını isterken çok farklı bir şey oldu