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Bağcılar'da emniyet ekiplerinden uyuşturucu operasyonu!

Bağcılar'da emniyet ekiplerinden uyuşturucu operasyonu!

İstanbul Bağcılar'da emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 20 yıl 35 ay 165 gün hapis cezası bulunan 1 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bağcılar’da uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Çınar Mahallesi’nde bir cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde madde ticareti yapabileceği değerlendirilen şüpheli şahıslar H.E., M.T. ve Y.Ç. kontrol edildi.

Gerçekleştirilen operasyonda 49 adet AM-2202 peçete (Kannabinoid), 1 adet cep telefonu ve 150 Türk Lirası nakit para ele geçirildi. Demirkapı Mahallesi’nde gerçekleştirilen uygulamalarda ise “narkotik ve hırsızlık” suçlarından toplamda 20 yıl 35 ay 165 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Y. isimli şahıs yakalandı.

Operasyonlarda yakalanan şüpheliler M.T. ve Y.Ç. sevk edildikleri adli makamlar tarafından serbest bırakıldı. Şüpheli şahıs H.E. ise “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçundan adli makamlara sevk edildi.

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