SGK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? SGK cumartesi günü çalışıyor mu?

SGK Çalışma Saatleri ve günleri, kurumda işlemleri olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Özellikle emeklilik işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler SGK kaçta açılıyor sorusunun yanıtını araştırıyor. Ayrıca SGK hafta sonu çalışma durumu da merak konusu oldu. Peki SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? SGK hafta sonu açık mı? İşte SGK çalışma saatleri 2023...

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SGK çalışma ve mesai saatleri araştırılıyor. Kurumda sigorta, prim, emeklilik gibi işlemleri olan vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumu il ve ilçe müdürlüklerinin hizmet verdiği saat aralığını sorguluyor. Ayrıca işlemlerini hafta için tamamlayamayanlar, SGK hafta sonu çalışma durumunu da merak ediyor. Peki SGK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sosyal Güvenlik Kurumu şubeleri saat kaça kadar açık, Cumartesi günü çalışıyor mu? İşte ayrıntılar...

SGK Çalışma Saatleri ve günleri, kurumda işlemleri olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Özellikle emeklilik işlemlerini gerçekleştirmek isteyenler SGK kaçta açılıyor sorusunun yanıtını araştırıyor. Ayrıca SGK hafta sonu çalışma durumu da merak konusu oldu. Peki SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? SGK hafta sonu açık mı? İşte SGK çalışma saatleri 2023...

SGK Çalışma Saatleri 2023

Hafta içi: 08:00- 17:00

Öğle arası: 12:00- 13:00

Hafta sonu: Kapalı

SGK saat kaçta açılıyor?

Mesai saatleri merak edilen kurumlardan biri da Sosyal Güvenlik Kurumu.

SGK, sabah saat 08:30'dan itibaren hizmet vermeye başlamaktadır. Sabah başlayan mesai öğle molasına kadar yani 12:00'ye kadar devam etmektedir.

SGK saat kaçta kapanıyor?

SGK 08:30 - 12:00 / 13:00 - 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Kurumda öğle arası ise 12:00'de başlamaktadır.