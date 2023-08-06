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Şarampole yuvarlanan aracından sağ çıktı dakikalar sonra feci şekilde öldü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şarampole yuvarlanan aracından sağ çıktı dakikalar sonra feci şekilde öldü

Afyonkarahisar’da aracıyla şarampole yuvarlandıktan sonra yardım istemek için yola çıkan ve tırın çarpmasıyla otların arasına uçan adamın cansız bedeni kazadan saatler sonra jandarma ekiplerince fark edildi.

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Kaza, dün gece saatlerin Eskişehir-Emirdağ karayolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir istikametinde seyir halinde olan Mehmet Çekiç direksiyon hakimiyetini kaybederek aracıyla şarampole yuvarlandı.

İddialara göre, kendi imkanlarıyla aracından çıkan ve karşı şeride geçen Çekiç’e, seyir halindeki araçlardan yardım istediği esnada tır çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Mehmet Çekiç, yol kenarındaki çalıların arasına fırladı.

Bugün öğle saatlerinde başka bir kaza ihbarına giden jandarma ekipleri tarafından Mehmet Çekiç’in çalılar arasındaki cansız bedeni fark edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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