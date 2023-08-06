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2023-2024 üniversite açılış tarihleri Üniversiteler ne zaman açılıyor?

2023-2024 üniversite açılış tarihleri Üniversiteler ne zaman açılıyor?

Üniversiteler ne zaman açılıyor sorusu, tercihlerin başlamasının akabinde birçok öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Yüksek oranda yeni bir şehre yerleşecek olan öğrenciler, üniversitelerin açılacağı tarihe göre barınma ve şehri tanıma gibi ihtiyaçlarını gerçekleştirecek. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Üniversiteler ne zaman açılacak sorusu, herhangi bir lisans ya da ön lisans programını tercih eden kişilerin araştırdığı konu olmaya başladı. Yeni döneme farklı bir şehirde başlayacak olan öğrenciler, düzenlerini kuracakları şehre gitmeden önce üniversiteler ne zaman açılıyor sorusuna yanıt arıyor. Peki, üniversiteler ne zaman açılıyor ve tarih belli oldu mu? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Üniversiteler Ne Zaman Açılacak?

Üniversiteler ne zaman açılacağı ile merak konusu olmaya devam ediyor. Üniversite eğitimleri, 2023 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların da açılacağı 11 Eylül tarihinde başlayacak. Fakat bu tarihler, YÖK'e bağlı olarak eğitim veren üniversitelerin fakültelerine göre farklı günlerde gerçekleşebilecek.

Konuyla ilgili en net bilgi, üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan akademik takvimler aracılığıyla edinilebilecek.

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