Şanlıurfa'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

Şanlıurfa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden iki araç çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlar kullanılamaz hale gelirken 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Suruç ilçesi bağlantı yolunda yaşandı. Burhan T.’nin kullandığı 63 ACK 014 plakalı otomobil ile Hacı P.’nin kullandığı 80 FU 901 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler Burhan T. ve Hacı P. ile birlikte Makbule P., Meral P., Leyla P., Fatma Yıldız P. ve Vahit Polat yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Suruç ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırdı. Balıklıgöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Vahit Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.