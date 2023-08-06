Merve Veziroğlu kimdir? Youtuber Merve Veziroğlu sağlık durumu nasıl?

Sosyal medya fenomeni ve Youtuber Merve Veziroğlu’nun eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı sonrasında fenomen ismin sağlık durumu takipçileri tarafından merak konusu oldu. Peki, Youtuber Merve Veziroğlu'nun son sağlık durumu nasıl?

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Üsküdar'da yaşayan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32), kocası Yunus Yıldırım'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Evdeki tartışmanın ardından Yunus Yıldırım, eşini meyve bıçağıyla defalarca bıçakladı. Merve Veziroğlu Yıldırım ağır yaralı olarak hastaneye kaydırılırken saldırgan ise yakalandı. Merve Veziroğlu Yıldırım'ın ablası Şerife Yavuz, "32 yerinden bıçaklamış" dedi.

Merve Veziroğlu Yıldırım sağlık durumu

Eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğradığı iddia edilen Merve Veziroğlu’nun ağır yaralı olarak hastane kaldırıldığı öne sürüldü. Durumunun ağır olduğu iddia edilen Veziroğlu’nun tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

Olay dün sabah saatlerinde Üsküdar'da yaşandı. Yaklaşık 1 yıl önce Üsküdar'daki evlerine taşınan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32) ile Yunus Yıldırım (31) çifti iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Yıldırım çifti sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla Merve Yıldırım'ı yatak odasında 32 yerinden bıçakladı. Yunus Yıldırım daha sonra polisi arayarak eşini bıçakladığını söyleyip kendini ihbar etti. Öte yandan şüpheli olay yerine gelen sağlık ekiplerine yaralı eşinin içeride yattığını söyledi. Gözaltına alınan Yunus Yıldırım, Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Kız kardeşimi şu anda yoğun bakımda

Merve Veziroğlu Yıldırım'ın ailesi haberi alır almaz hastaneye koştu. Abla Şerife Yavuz ise olayın ardından kız kardeşinin yaşadığı eve geldi. Şok geçiren Yavuz, "Kız kardeşimi şu anda yoğun bakıma aldılar kanaması var. Tam olarak biz de bilmiyoruz. Şoktayım. Şiddet cezalarının kesinlikle ağırlaştırılmasını istiyorum. Akşam yatıyoruz sabah ne halde kalkacağımız belli değil. Şoklar içindeyim. İnşallah iyi olur. Hastaneden aramışlar 32 yerinden bıçaklandığı söyleniyor." dedi.

Bina sakini Ali Aydın, "Aralarında geçimsizlik olduğunu adam söylemişti bana zaten. 1 senedir buradalardı, yeni evlilerdi" diye konuştu.

Merve Veziroğlu kimdir?

Sosyal medya fenomeni ve Youtuber olan Merve Veziroğlu Yıldırım, Youtube'da 118 bin Instagram'da ise 18 bin takipçiye sahip. Tasarımcı ve yüksek iç mimar olan Veziroğlu 2017 yılından bu yana Youtube'a içerik üretiyor.