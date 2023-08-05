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Bangladeş'te tekne kazasında 7 kişi öldü, 5 kişi kayboldu

Bangladeş'te tekne kazasında 7 kişi öldü, 5 kişi kayboldu

Bangladeş'in Munshiganj bölgesindeki tekne kazasında ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğü, 5 kişinin kaybolduğu bildirildi.

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The Daily Star gazetesinin haberine göre, Munshiganj'daki Padma Nehri'nde yerel saatle 20.30'da 46 kişiyi taşıyan tekne başka bir tekne ile çarpışarak alabora oldu.

Yetkililer, ilk belirlemelere göre teknedekilerden 34'ünün kurtarıldığını, 7'sinin hayatını kaybettiğini, 5'inin de kayıp olduğunu açıkladı.

Bölgeye intikal eden dalgıç ekibinin arama kurtarma çalışmalarına başladığı bilgisi paylaşıldı.

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