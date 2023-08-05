BIST 7.401
DOLAR 26,91
EURO 29,67
ALTIN 1.681,49
HABER /  GÜNCEL

Çanakkale açıklarında 170 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 170 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik botların içinde yakalanan 170 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Abone ol

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu 4 lastik bot tespit etti.

Ekiplerin "TCSG-8" ve "KB-20" botlarıyla düzenlediği operasyonlarda, Afganistan, Sudan, Suriye, Yemen, Filistin ve Somali uyruklu 170 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya getirildi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Aksaray'da kuru ot yangını ormana sıçradı: 5 bin fidan zarar gördü
Aksaray'da kuru ot yangını ormana sıçradı: 5 bin fidan zarar gördü
Çin sele teslim: 10 ölü, 18 kayıp
Çin sele teslim: 10 ölü, 18 kayıp
Cevizden uyuşturucu çıktı: 4 kişi gözaltında
Cevizden uyuşturucu çıktı: 4 kişi gözaltında
Ozan Kabak'a İtalya'dan dev talip!
Ozan Kabak'a İtalya'dan dev talip!
İsveç sözünü tutmadı: PKK provokasyonları sürüyor
İsveç sözünü tutmadı: PKK provokasyonları sürüyor
Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile görüştü
Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile görüştü
Rusya ABD İHA’sına karşın savaş uçağı kaldırdı
Rusya ABD İHA’sına karşın savaş uçağı kaldırdı
Fransa'dan darbe açıklaması: Yarına kadar zamanları var
Fransa'dan darbe açıklaması: Yarına kadar zamanları var
Slovenya'da selin neden olduğu hasar 500 milyon avroyu aşabilir
Slovenya'da selin neden olduğu hasar 500 milyon avroyu aşabilir
Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti
Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'a özel jetle gitti
Kemal Kılıçdaroğlu, Erzincan'a özel jetle gitti
MEB duyurdu! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren düzenleme
MEB duyurdu! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren düzenleme