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Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile görüştü

Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Anthony Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü. Görüşmede Tahıl Koridoru Anlaşması ele alındı.

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Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çıkmasından sonra dünya, gözünü Türkiye'nin diplomasi çalışmalarına çevirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar sıkı bir diplomasi trafiği yürütüyor.

Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Konu: Tahıl Koridoru

Görüşmede, Güney Kafkasya'daki gelişmeler, Karadeniz Tahıl Girişiminin tekrar canlandırılması, Karadeniz'in güvenliği ve NATO genişlemesi ele alındı.

Ukraynalı mevkidaşıyla da görüşmüştü

ABD'li mevkidaşıyla görüşen Bakan Fidan bu görüşmeden önce de Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşmüştü.

Görüşmede, Karadeniz Tahıl Girişimi'ne tekrar işlerlik kazandırmak için atılabilecek adımlar ele alındı.

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