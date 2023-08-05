BIST 7.401
DOLAR 26,91
EURO 29,67
ALTIN 1.681,49
HABER /  SPOR

Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda millilerden 3 altın, 1 bronz madalya!

Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda millilerden 3 altın, 1 bronz madalya!

Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nın sekizinci gününde milli sporcular, 3'ü altın, 1'i bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Abone ol

Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Türkiye'yi üç adım atlamada temsil eden Tuğba Danışmaz, 14.31'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak şampiyon oldu.

20 kilometre kadınlar kategorisinde milli sporcu Meryem Bekmez 1:33.53'lük derecesiyle dünya şampiyonu olarak altın madalya kazandı. 20 kilometre erkekler kategorisinde milli sporcu Salih Korkmaz ise, 1:23.40'lık derecesiyle dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda milli sporcu Adem Asil, erkekler halka aletinde müsabakayı üçüncü sırada noktaladı ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye'nin oyunlardaki toplam madalya sayısı 6 altın, 10 gümüş, 9 bronz olmak üzere 25'e yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da pehlivanlar er meydanına çıktı!
Bursa'da pehlivanlar er meydanına çıktı!
Otoyol üzerindeki araç seyir halindeyken alev topuna döndü
Otoyol üzerindeki araç seyir halindeyken alev topuna döndü
Futbolcuların alacakları ödenmeyince antrenman iptal edildi!
Futbolcuların alacakları ödenmeyince antrenman iptal edildi!
Kayserispor hazırlık maçında Sivasspor'la berabere kaldı
Kayserispor hazırlık maçında Sivasspor'la berabere kaldı
Türkiye sıcaklardan yanarken o şehire gece gündüz yağmur yağıyor!
Türkiye sıcaklardan yanarken o şehire gece gündüz yağmur yağıyor!
İzmit Belediyesi'nden Özkan Uğur'a müzikal anma
İzmit Belediyesi'nden Özkan Uğur'a müzikal anma
Hirfanlı Baraj Gölü Optimist Yelken Yarışları, Kırşehir'de devam ediyor
Hirfanlı Baraj Gölü Optimist Yelken Yarışları, Kırşehir'de devam ediyor
Üniversite adaylarına tercih için önemli tavsiyeler!
Üniversite adaylarına tercih için önemli tavsiyeler!
Malatya TSO üyelerine 20 milyon TL hibe
Malatya TSO üyelerine 20 milyon TL hibe
Kütahya'da tarla yangını: 7 dekar alan zarar gördü!
Kütahya'da tarla yangını: 7 dekar alan zarar gördü!
Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalan 359 kişi tutuklandı!
Ankara'daki asayiş uygulamalarında yakalan 359 kişi tutuklandı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya Başbakanı İbrahim ile görüştü