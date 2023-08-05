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Futbolcuların alacakları ödenmeyince antrenman iptal edildi!

Futbolcuların alacakları ödenmeyince antrenman iptal edildi!

Denizlispor’da alacaklarından kaynaklı antrenmana çıkmak istemeyen 2 futbolcuya teknik ekip de destek verince, dün gerçekleştirilmesi planlanan antrenman iptal edildi.

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Denizlispor’da ligin başlamasına çok kısa bir süre kala ekonomik sıkıntılar devam ediyor.

Dün gerçekleştirilmesi beklenen antrenman, futbolculardan Muhammet Özkan ve Bekir Böke’nin alacaklarını alamadıkları için antrenmana çıkmak istememesi ve teknik heyetin de kendilerine destek vermesi üzerine iptal edildi.

İptal edilen antrenman sonrasında 2 gün izin alan futbolcuların pazartesi günü ilk idmanlarına çıkması bekleniyor.

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