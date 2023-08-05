Elazığ'da kadın mühendisten acı haber geldi: Cansız bedeni bulundu

ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde bir alabalık üretim tesisinde mühendis olarak çalışan Merve Taşkan, teknedeyken suya düştü. Gözden kaybolan genç mühendis Taşkan’ın cansız bedeni, yapılan aramalar sonucu bulundu.

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Olay, bugün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Keban ilçesi Fırat Nehri Dınbo mevkiindeki bir alabalık üretim çiftliğinde su ürünleri mühendisi olarak çalışan Merve Taşkın, iddiaya göre teknedeyken dengesini kaybedip suya düştü.

Teknede bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil, güvenlik ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alarak Taşkın’ı arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmada Taşkın’ın cenazesi tekneden düştüğü yakın bir yerde bulundu.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.