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Akıntıya kapılan kadın 7.5 saat denizde yaşam mücadelesi vermiş!

Akıntıya kapılan kadın 7.5 saat denizde yaşam mücadelesi vermiş!

GİRESUN’da girdiği denizde akıntıya kapılan 41 yaşındaki Feyza Alya Turan, 7.5 saat boyunca suda yaşam mücadelesi verdiğini belirterek başından geçen o anları anlattı.

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Giresun’un Espiye ilçesinde yaşayan Feyza Alya Turan, ilçenin Sakarya köyü Batakçay sahilinde girdiği denizde, akıntıya kapılarak sahilde yaklaşık 3 kilometre açığa sürüklendi. Akıntıdan kurtulmak için sahilden yaklaşık 3 kilometre açıkta bulunan dubalara tutunamayınca akıntıya karşı mücadele ederek denize girdiği sahile kadar yüzmeye çalıştı. Turan, yaklaşık 7.5 saatin sonunda sahile çıkmayı başardı.

Denizde verdiği yaşam mücadelesini anlatan Turan “İlçenin Sakarya köyü Batakçay denilen sahilinde dün saat 14.00 gibi denize girdim. Bir süre sonra akıntıya kapılarak açığa sürüklendim. Sahilden kaç kilometre mesafede olduğunu tam olarak bilmediğim OPET gemilerinin boşaltım yaptığı yerde bulunan dubalara kadar gittim. Ancak dubalara tutunamadım. Daha sonra denize girdiğim sahile geri yüzmeye çalıştım fakat akıntı nedeniyle başaramadım. Saatlerce yüzdüm mücadele ettim. Sahili görüyordum ama bir türlü ulaşamıyordum. Bir ara artık sahile ulaşamayacağımı düşündümse de yine de mücadeleyi bırakmadım. O anlarda sakinliğimi korudum, kesinlikle panik yapmadım sadece sahile ulaşmak için yüzmeye çalıştım. O anlarda ne yorgunluk ne susuzluk ne de açlık hissettim. Sadece kendimi sahile yüzmeye odakladım. Aradan kaç saat geçti bilmiyorum ama sahile çıktığımda saat 21.30 civarıydı. Yaklaşık 7.5 saat denizde kalmışım. Sahile çıktığımda beni bekleyen sağlık görevlileri vardı. İlk muayeneden sonra kontrol amacıyla hastaneye kaldırdılar. Çünkü o kadar saatten sonra bitkin düşmüştüm. Benim tavsiyen kesinlikle böyle bir durumda panik yapılmamasıdır” dedi.

Kesinlikle akıntıya kapılan panik yapmamalı

Sahil Güvenlik ve Jandarma ekiplerine sahilde bekleyenlerin haber verdiğini de anlatan Turan, “Denize gitmek için evden çıktıktan sonra akşam olup eve dönmeyince yakınlarım arıyor. Ancak telefonuma sahilde bulunanlar cevap veriyor ve telefonun sahibinin orada olmadığını söylediklerinde denizde kaybolduğumu ihbar ediyorlar. Bu sahilde jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık ekipleri geliyor. Ancak onlar geldiğinde de ben sahile ulaşmıştım. Beni hayata tutunduran soğukkanlılığım, panik yapmamak ve mücadeleyi bırakmamaktır” diye konuştu.

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