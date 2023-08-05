Otomobil koyun sürüsüne çarptı! 2 kişi yaralandı 25 hayvan telef oldu

Van'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü koyun sürüsünün içine daldı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı 25 koyun telef oldu.Abone ol
R.K. yönetimindeki 65 AAD 588 plakalı otomobil, gece saatlerinde, Van Muradiye-Çaldıran kara yolunun 10'uncu kilometresinde, koyun sürüsüne çarptı.
Otomobilde bulunan Z.K. ve H.K, yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Muradiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada 25 koyun telef oldu. Bir süre kapanan yolda ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.