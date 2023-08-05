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Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan'ın yatırımcılarla görüşmelerinin perde arkası

Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan'ın yatırımcılarla görüşmelerinin perde arkası

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, uluslararası yatırımcılarla İstanbul'da bir araya geldi. Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın da katıldığı 8 saatlik toplantıda Şimşek'in para politikası konusunda mesajlar verdiği ve kendinden emin olduğu vurgulandı.

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Türkiye'nin yeni ekonomi ekibi, uluslararası yatırım çevreleriyle temaslarını yoğun şekilde sürdürüyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York merkezli yatırım bankası JP Morgan'ın İstanbul'da düzenlediği toplantıya katıldı.

Yaklaşık 50 katılımcının hazır bulunduğu toplantıda Şimşek'in yanı sıra, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da Türkiye ekonomisine ilişkin sunum yaptı.

Bakan Şimşek, sunum sonrası yatırımcı gruplarıyla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Uluslararası yatırımcılarla kritik görüşmeler

BlackRock, JP Morgan, Singapur Varlık Fonu ve Franklin Templeton yatırım şirketlerinin temsilcileriyle görüşmeler yapıldı.

Toplantıya aşina iki kaynağa işaret eden İngiliz merkezli Reuters, görüşmeler sırasında yatırımcılara enflasyonla mücadele kapsamında faiz oranlarının artırılmaya devam edileceğinin sinyalinin verildiğini yazdı.

8 saatlik toplantı: Şimşek kendinden emindi

Şimşek ve Erkan'ın katıldığı 8 saatlik toplantıda para, maliye politikası ve ekonomik görünümün ele alındığı belirtildi.

Haberde, "40'tan fazla yatırımcı ile yüz yüze görüşme, daha şeffaf bir piyasaya işaret ediyor." denildi.

Söz konusu kaynaklar, "Şimşek, önceliğin enflasyonu düşürmek olduğunu vurgulayarak kendinden emin bir tavır sergiledi." şeklinde konuştu.

Faiz taahhüdü verildi

Reuters, "Türkiye'nin ekonomi ekibi, ekonomik büyüme yavaşlasa da artan enflasyonun önüne geçmek için faiz artırmayı sürdürmeyi taahhüt etti" diye yazdı.

Bu kapsamda, Erkan yönetimindeki Merkez Bankası'nın, faiz oranını haziran ayından bu yana 900 baz puan artırarak yüzde 17,5'e çıkardığı hatırlatıldı.

Yabancı yatırımcılar Türk varlıklarına geri dönüyor

Öte yandan bazı yabancı yatırımcıların, Erdoğan'ın mayıs ayında yeniden seçilmesinden bu yana Türk varlıklarına geri döndüğüne dikkat çekildi.

Hafize Gaye Erkan'ın geçen hafta üç aylık enflasyon raporuna ilişkin mesajından sonra, yatırımcıların düzenli toplantıları memnuniyetle karşıladıkları da kaydedildi.

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