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Antalya'da aşırı nem vatandaşları bunaltıyor!

Antalya'da aşırı nem vatandaşları bunaltıyor!

Yazın en sıcak günlerinin yaşandığı Antalya'da, yüksek nem yaşamı zorlaştırıyor.

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Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının ise 31 derece ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 85'e ulaştı.

Yüksek nem nedeniyle deniz üzerinde oluşan tabaka görüş mesafesini azalttı. Konyaaltı ilçesinde Beydağları nem nedeniyle görülemez oldu.

Sıcak ve nemden bunalanlar Konyaaltı ve Lara sahillerinden denize girerek serinlemeye çalıştı.

Bazı tatilciler de parklardaki palmiye ağaçlarının altında, gölge alanlarda dinlendi.

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