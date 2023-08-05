Elazığ'da hakimiyetini kaybeden araç takla attı

Elazığ-Diyarbakır yolunda hakimiyetini kaybeden araç takla attı. meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

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Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolu 26. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LA 3838 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi soncu takla attı.

Kazada 1 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.