Türkiye Kültür Yolu festivalleri Kapadokya'da başladı!

Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere iki yıl önce İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri Nevşehir'de başladı.

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Festivalin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy; Kapadokya bölgesinde düzenlediği basın toplantısında, “Bu festivallerin birçok işlevi var. Vatandaşlarımız kültüre, sanata ve sanatçıya destek olurken, özellikle insanımızın kültüre ve sanata daha rahat erişimini sağlamış oluyoruz” dedi.

Nevşehir'in yanı sıra, Trabzon, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep, Ankara, Konya, Diyarbakır, İstanbul, İzmir ve Antalya olmak üzere 11 şehirde festivallerin devam edeceğini belirten Bakan Ersoy; “Kültür yolu festivali ile şehirlerimizi medeniyet miraslarımız ile birleştirmek üzere güzergâhlarda önce rotalar belirliyoruz. Sonra bu rotalar üzerinde sanatın her dalında her yaştan ve her kesimden insanımızın ve yabancı misafirlerimizin buluşmasını hedefliyoruz. Bu festivallerle birlikte kültüre, sanata ve sanatçıya destek olurken başta, Türkiye olmak üzere festivallerin gerçekleştirildiği şehirlerimizi tüm dünyada birliğini arttırmayı ve markalaşmasını sağlamayı hedefliyoruz.

Biliyorsunuz; bu yolculuğa 2020 yılında İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ile başladık. Ve demiştik ki her sene festival yaptığımız şehir sayısını artırarak bunu tüm Anadolu'ya, tüm Türkiye'ye, aşama aşama yayacağız. Bu bağlamda geçen sene 5 şehirde 7 büyük etkinlik gerçekleştirdik. Bu etkinliklere geçen sene 20 bine yakın sanatçımız dört binden fazla etkinlikte 30 milyondan fazla insanımızla ve sanatseverle buluşma fırsatı yakaladılar. Bu sene söz verdiğimiz gibi şehir sayısını arttırarak 11 şehre çıktık. İlk başlangıcını da bugün Nevşehir'de Kapadokya balon festivali ile yapıyoruz. Kapadokya Balon Festivali'ni Erzurum Palandöken, Trabzon Sümela, Çanakkale Troya, Başkent Ankara, Konya Mistik, İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu, Diyarbakır Sur, İzmir Efes ve son olarak da Antalya Kültür Yolu Festivalleri izleyecek.

Bu arada başkent Kültür yolunu festivalden hemen önce Antep'te Gastro Antep festivalini de bu festivaller için de dahil ettik. Toplam bu yıl 11 ilimizde, 11 festivalde 30 binden fazla sanatçımızı, 4 binden fazla etkinlikte, 10 milyonlarca sanatseverleri buluşturmayı hedefliyoruz Yine Nevşehir Kapadokya Balon Festivali'ne dönecek olursak bugün başlıyoruz. 13 Ağustos'a kadar sürecek. Yaklaşık 300'den fazla etkinlik olacak. Binden fazla sanatçımız katılacak İnşallah hem yerli hem yabancı birçok insanımız ve turistimiz bu etkinliklerden dolayısıyla faydalanacaklar. 100 günlük bir süreçten bahsediyoruz. 5 Ağustos'tan 12 Kasım'a kadar sürecek. 100 gün boyunca özellikle birbirini izleyen tarihler veya kısa süre boşluklar bırakarak devam edecek. Yani sanatseverler bu günden itibaren 100 gün boyunca farklı illerde doyasıya etkinliklerden yararlanma fırsatı bulacaklar.

Bu Kültür Yolu Festivallerinin birçok işlevi var. Bu festivaller hem kültüre, sanata, hem de sanatçıya destek olurken özellikle insanımızın kültüre, sanata kolay, rahat ve etkili erişimini de sağlamış oluyoruz. Şehirlerimizin tanıtımını yaparken aslında kültürel değerlerimizin bir sonraki nesillere aktarılması için de çok büyük bir rol üstlenmiş oluyoruz. Bu anlamda da çok çok önemli etkinlikler olarak görüyorum” şeklinde konuştu.

Bakan Ersoy daha sonra festival çerçevesinde düzenlenen etkinlikleri ziyaret etti.