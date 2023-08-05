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Samsun'da ekmekten sonra simide de zam yapıldı!

Samsun'da ekmekten sonra simide de zam yapıldı!

SAMSUN’da ekmeğin ardından simide de zam yapıldı. 85 gram susamlı Samsun simidi bugünden itibaren 7,5 TL’den satılacak.

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Geçen hafta ekmeğe gelen 2,5 TL’lik zammın ardından 7 gün sonra bugün de simide 2,5 TL’lik zam geldi. Zam öncesi 75 gramı 5 TL’den satılan simit, bugün uygulamaya giren tarife ile birlikte 85 gramı 7,5 TL’den satılmaya başlandı.

Uygulanan zam hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Fırıncılar Odası Başkanı Yılmaz Yiğit, “Simide de ekmek gibi bu yılın Şubat ayında zam yapmıştı. O zamanki tarifede 75 gram simidin fiyatını 5 TL olarak belirlemiştik. Bugün yaptığımız zamla birlikte simidin gramını 10 gram arttırdık, fiyatını da 7,5 TL yaptık. Böylelikle bugünden itibaren Samsun genelinde 85 gram simit 7,5 TL’den satılacak. Artan maliyetler nedeniyle böyle bir zam yapmak zorunda kaldık” dedi.

Samsun’da simide de ekmeğe de 2023 yılının Şubat ayında zam yapılmıştı. Son tarifeler ile birlikte ekmek ve simit 6 ay içerisinde 2. zammını almış oldu.

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