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Eskişehir'de motosiklet faciası! 2 motosiklet birbirine girdi: 4 yaralı

Eskişehir'de motosiklet faciası! 2 motosiklet birbirine girdi: 4 yaralı

Eskişehir'de akşam saatlerinde hayatlı dönüş yapan motosiklet başka bir motosiklete çarptı. Feci kazada motosikletler kullanılamaz hale gelirken 4 kişi yaralandı.

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Kaza, dün akşam saatlerinde Odunpazarı İlçesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde seyreden bir motosiklet ile Taşköprü Caddesi’ne doğru hatalı dönüş yapan başka bir motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle iki motosiklette kullanılamaz hale gelirken, motosikletlerde bulunan 4 kişi yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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