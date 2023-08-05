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Süleyman Özışık 2 ay önce böyle konuşmuştu: Kardeşlerim ben geri geldim

Süleyman Özışık 2 ay önce böyle konuşmuştu: Kardeşlerim ben geri geldim

Gazeteci Süleyman Özışık, 52 yaşında yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Özışık, kanser tedavisi görürken hastalığa yakalanma ve tedavi sürecini abisi Mehmet Özışık'a böyle anlatmıştı.

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İnternethaber'in kuruluşunda büyük emekleri olan gazeteci Süleyman Özışık'ı genç yaşta kaybettik.

Kansere yakalanan Özışık, 52 yaşında bu gece yarısı hayatını kaybetti. Şubat ayında doktorlardan aldığı kötü haber sonrası yoğun tedavi sürecine giren Özışık, mayıs ayında hastanede sağlık durumuyla ilgili merak edilenleri abisi Mehmet Özışık'a kendi Youtube kanalında böyle anlatmıştı:

"1 ayda 17 kilo verdim"

"Aslında her şey çok iyi gidiyor görünüyordu perde arkasında ihmal ettiğim şeyler birbirini tetiklemeye başladı. Şubat ayının başlarıydı aşırı kilo veriyordum. 22 Şubat'a kadar 1 ayda 17 kilo verdim. Bir sorun var dedim. Evde doğal yöntemlerle çözüm bulmaya çalışıyordum. Rahmetli babamın ölüm yıl dönümüydü galiba toplanmıştık. Hadi abim beni gördü 'senin neyin var' Allah ayağına taş değdirmesin 'yarın hastaneye gidiyoruz' dedi.

"Ateş kafama doğru çıktı"

Hastaneye geldik. Doktora şikayetlerimi anlattım. Tahlillen tetkikler yapıldı. Doktor cuma günü gelin dedi sonra apar topar gelin dedi. Doktor açık sözlüydü 'bedenine ihanet etmişsin' dedi. Doktor söylediğinde ayak parmaklarımdan yukarıya doğru ateş kafama doğru çıktı. Doktor 'Sigarayı içenlerle merhabayı keseceksin. Şeker yok, yarın operasyona başlıyoruz dedi.

"Allah'ın izniyle sağ salim çıkacağım"

Hadi abime dedim ki ben bu hastalığı yenmeden geri dönmeyeceğim. Bu hastaneden çıkmayacağım. Dedim ki Murat Göğebakan'ın sözü aklıma geldi. Doktor ona da kansersin deyince Göğebakan doktora 'Ben Allah'a tapıyorum. Benim büyük Allahım küçük derdim var. İstese dokunur iyileştirir. Sen bana ömür biçme' diyor. Ben de Hadi abi kontağı kapattık kilometreyi sıfırladım yeniden açacağız. Allah'ın izniyle sağ salim çıkacağım. dedim."

Bakan Koca'ya teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık durumundan haberi olmasının ardından onun talimatıyla kendisinin Medipol Bağcılar Mega Hastanesi'ne alındığını ve tedavisinin burada devam ettiğini söyleyen Özışık, daha sonra kendisine uygulanan tedavi sürecini anlatmıştı. 

Özışık'a yoğun destek

Mehmet Özışık, röportajda kardeşine olan desteği bu sözlerle anlatıyordu:

"Maddi yardımda bulunmak için çok uğrayanlar oldu. Her şeyi düşünen insanlar oldu. İBAN numarası istiyor. Hakiki bal gönderiyor. Alternatif tıb öneriler oldu, Hastane önünde geri çevirdiklerimiz oldu. Telefonlar susmuyor zaten"

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