Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti! Süleyman Özışık kimdir?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın kardeşi, İnternethaber'in kuruluşunda büyük emekleri olan gazeteci Süleyman Özışık yakalandığı amansız hastalığa bu gece yarısı yenildi. Hadi Özışık, acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

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İnternethaber'in kuruluşunda büyük emekleri olan gazeteci Süleyman Özışık, yakalandığı amansız hastalıkla mücadele ettiği hastanede bu gece yarısı vefat etti. Doktorların tüm çabalarına rağmen kansere yenilen Süleyman Özışık'ın acı haberini İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık duyurdu.

Hadi Özışık, sosyal medya hesabı üzerinden acı haberi, "Innâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun... Kardeşim Süleyman Özışık’ı kaybettik." notuyla duyurdu.

Süleyman Özışık kimdir?

Süleyman Özışık, 1 Mart 1971 tarihinde Iğdır'da doğdu. Lise eğitimi de dahil olma üzere ilk eğitimini Kars'ta tamamladı. Lisenin ardından İstanbul'a gelip çalışma hayatına atıldı. Ardından askerlik görevini yerine getirdikten sonra medya dünyasına Akşam Gazetesi'nde stajyer olarak adım attı.

Akşam gazetesindeki 3 yıllık deneyiminden sonra Milliyet gazetesinde 7 yıl boyunca çalıştı. 2000 yılında buradaki işi ekonomik nedenlerle sonlandırılma kararı alındı.

Daha sonra kendisi gibi gazeteci olan abisi Hadi Özışık ile birlikte internethaber.com isimli Türkiye'nin ilk haber sitelerinden birinin kuruluşunda yer aldı.

Akabinde 2005 senesinde, sonsayfa.com isimli haber sitesini online bir e-gazete platformu haline getirdi.

İnternethaber ile Türkiye Gazetesi'nde köşe yazarlığı ve birçok televizyon kanalında yorumculuk da yapan Süleyman Özışık, 2023 yılının başında yakalandığı kanser hastalığına yenilerek 5 Ağustos 2023 Cumartesi gününün ilk dakikalarında hayatını kaybetti.