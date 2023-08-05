BIST 7.401
DOLAR 26,91
EURO 29,67
ALTIN 1.681,49
HABER /  GÜNCEL

Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti! Süleyman Özışık kimdir?

Gazeteci Süleyman Özışık hayatını kaybetti! Süleyman Özışık kimdir?

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık'ın kardeşi, İnternethaber'in kuruluşunda büyük emekleri olan gazeteci Süleyman Özışık yakalandığı amansız hastalığa bu gece yarısı yenildi. Hadi Özışık, acı haberi sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Abone ol

İnternethaber'in kuruluşunda büyük emekleri olan gazeteci Süleyman Özışık, yakalandığı amansız hastalıkla mücadele ettiği hastanede bu gece yarısı vefat etti. Doktorların tüm çabalarına rağmen kansere yenilen Süleyman Özışık'ın acı haberini İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık duyurdu. 

Hadi Özışık, sosyal medya hesabı üzerinden acı haberi, "Innâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun... Kardeşim Süleyman Özışık’ı kaybettik." notuyla duyurdu. 

Süleyman Özışık kimdir?

Süleyman Özışık, 1 Mart 1971 tarihinde Iğdır'da doğdu. Lise eğitimi de dahil olma üzere ilk eğitimini Kars'ta tamamladı. Lisenin ardından İstanbul'a gelip çalışma hayatına atıldı. Ardından askerlik görevini yerine getirdikten sonra medya dünyasına Akşam Gazetesi'nde stajyer olarak adım attı.

Akşam gazetesindeki 3 yıllık deneyiminden sonra Milliyet gazetesinde 7 yıl boyunca çalıştı. 2000 yılında buradaki işi ekonomik nedenlerle sonlandırılma kararı alındı.

Daha sonra kendisi gibi gazeteci olan abisi Hadi Özışık ile birlikte internethaber.com isimli Türkiye'nin ilk haber sitelerinden birinin kuruluşunda yer aldı.

Akabinde 2005 senesinde, sonsayfa.com isimli haber sitesini online bir e-gazete platformu haline getirdi.

İnternethaber ile Türkiye Gazetesi'nde köşe yazarlığı ve birçok televizyon kanalında yorumculuk da yapan Süleyman Özışık, 2023 yılının başında yakalandığı kanser hastalığına yenilerek 5 Ağustos 2023 Cumartesi gününün ilk dakikalarında hayatını kaybetti. 

ÖNCEKİ HABERLER
İngiliz medyasından Hakan Fidan yazısı: Dış politikaya şekil verme yeteneğine sahip
İngiliz medyasından Hakan Fidan yazısı: Dış politikaya şekil verme yeteneğine sahip
ABD'de 5 eyalette hastanelere siber saldırı: : Sağlık hizmetleri kesintiye uğradı
ABD'de 5 eyalette hastanelere siber saldırı: : Sağlık hizmetleri kesintiye uğradı
Kılıçdaroğlu'na arka çıkan Sarıgül’den İmamoğlu'na sert sözler
Kılıçdaroğlu'na arka çıkan Sarıgül’den İmamoğlu'na sert sözler
Yayıncı kuruluştan tepki çeken paylaşım!
Yayıncı kuruluştan tepki çeken paylaşım!
Trump açılan davalarla ilgili Yüksek Mahkeme'yi müdahaleye çağırdı
Trump açılan davalarla ilgili Yüksek Mahkeme'yi müdahaleye çağırdı
Haji Wright'ın yeni adresi belli oldu
Haji Wright'ın yeni adresi belli oldu
ABD'de başkanlık seçimleri için yarışan Christie Ukrayna'yı ziyaret etti
ABD'de başkanlık seçimleri için yarışan Christie Ukrayna'yı ziyaret etti
Rusya'da askere çağrılma yaşı yükseltildi: Sıkı tedbirler getirildi
Rusya'da askere çağrılma yaşı yükseltildi: Sıkı tedbirler getirildi
Ölümlü kazaya karışan firma, otobüs işletmesini kapatma kararı aldı!
Ölümlü kazaya karışan firma, otobüs işletmesini kapatma kararı aldı!
Kapadokya'yı 7 ayda 2 milyondan fazla turist ziyaret etti
Kapadokya'yı 7 ayda 2 milyondan fazla turist ziyaret etti
Nijer'e askeri müdahale hazırlığı! Senatodan destek talebi
Nijer'e askeri müdahale hazırlığı! Senatodan destek talebi
Mardin'de 9 köye 15 gün girişler yasaklandı!
Mardin'de 9 köye 15 gün girişler yasaklandı!