Rusya'da askere çağrılma yaşı yükseltildi: Sıkı tedbirler getirildi

Ukrayna'ya Şubat 2022'de işgal harekatı başlatan Rusya'da askere çağrılma yaşı 27'den 30'a yükseltildi. Askerlik yaşındakilerin yurt dışına çıkışı yasaklandı.

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Rusya ve Ukrayna arasında başlayan savaşta 1.5 yıl geride kaldı. Bu süreçte binlerce sivil ve asker hayatını kaybetti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki askere çağrılma süreci ve Federal Ulusal Muhafız Servisi'ne (Rosgvardiya) ilişkin çeşitli kararları onayladı.

Askere çağrılma yaşı yükseltildi

Buna göre, askere çağrılma yaşı 27'den 30'a yükseltilirken, Rusya'da artık 18 ila 30 yaşındaki vatandaşlar askere çağrılabilecek.

Karar 1 Ocak 2024 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yurt dışına çıkışlarına yasak getirildi

Putin tarafından onaylanan diğer kararlara göre, Rusya'da askere çağırılanların yurt dışına çıkmaları yasaklanırken, Rosgvardiya da artık ağır askeri ekipmanlar temin edip kullanabilecek.

Ayrıca Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve çeşitli güvenlik birimlerine insansız hava araçlarını vurma yetkisi de verildi.

Putin destek vermişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz sene aralık ayında Savunma Bakanlığı’nın zorunlu askerlik hizmeti için mevcut yaş aralığı olan 18-27’yi 21-30’a yükseltilmesi önerisine destek vermişti.

Rusya, 1,15 milyon olan asker sayısını 1,5 milyona çıkarmayı planlıyor.

Öte yandan geçtiğimiz senen eylül ayında Rusya, Ukrayna’da devam eden çatışmalar nedeniyle İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez seferberlik ilan etmiş ve 300 binden fazla kişiyi silah altına almıştı.

Antalya'ya akın etmişlerdi

Geçtiğimiz sene ilan edilen seferberlik çağrısıyla birlikte, Ruslar ülkeyi terk etmeye başlamıştı.

Ülkeyi terk edenlerin gittikleri kentlerin başında yer alan illerden biri de Antalya olmuştu.

Putin aldığı bu karar sonrası Antalya'ya Rus akını olup olmayacağı merak ediliyor.