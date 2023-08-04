Başıboş köpek sorunu için kritik çözüm önerisi

Başıboş köpek sorununa yönelik dikkat çeken bir çağrı geldi. Kedi ve köpek mamasına 13,4 milyar TL harcandığını belirten yazar Ömür Çelikdönmez, köpeklerin ihracından milyarlarca TL gelir elde edilebileceğini kaydetti.

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Başıboş köpek sorunu Türkiye’de devasa boyutlara gelirken çeşitli çözüm önerileri gündeme gelmeye devam ediyor. Hükümetin sorunun üzerinde çalışma yaptığı öğrenilirken Dikgazete yazarı Ömür Çelikdönmez’den kritik bir çözüm önerisi geldi.

İhraç edilebilir

Çelikdönmez, “İsviçreliler kedi-köpek etine bayılıyor! Sahipsiz sokak hayvanları ihraç edilebilir!” başlıklı yazısında başıboş köpeklerin ihraç edilerek sorunun çözüleceğini açıkladı.

Kuduz ve benzeri hastalıkların önlenebileceği gibi köpeklere de yedirilen 450 milyon euro’nun Türkiye’de kalacağını aktaran Çelikdönmez, başıboş köpeklerin ihraç edilmesi halinde ülkemizin milyarlarca lira gelir sağlayacağını kaydetti.

Avrupa’nın göbeğinde en çok sevilen et

“Bugüne kadar yalnızca Çin, Güney Kore ve Vietnam gibi Uzakdoğu ülkelerinde yenildiği sanılan kedi ve köpek etinin bizzat Avrupa’nın merkezinde bir bölgenin mutfağının yüzyıllardır önemli bir parçası olmasına ne dersiniz? Şaşırdınız değil mi?” ifadesinde bulunan Çelikdönmez, “Avrupa ülkesi olan İsviçre'nin bazı kırsal bölgelerinde kedi köpek eti tüketiliyor. Sonra gelip Türkiye'de, hayvan hakları koruyuculuğuna soyunuyorlar.” dedi.

“İsviçre’nin Appenzell ve St. Gallen bölgelerinde kedi köpek eti yenmesi yüzyıllardır süren bir gelenek. Appenzell Kanton dili Almanca ve nüfusunun çoğunluğa Katoliklerden oluşuyor.” diyen Çelikdönmez, şu ifadelerde bulundu:

“Appenzell Dağ Köpeği, sığırlara ve diğer hayvanlara bakıcılık ve bekçilik etmenin yanısıra, çiftlik alanını korumak için de kullanılırken bir bakmış tencerede yahni olmuş. Kanton St. Gallen’de Almanca konuşulan bir yerleşim.

Bu iki kantonda köpek eti tüketimi günlük mutfağın bir parçası olarak görülür ve gelenekseldir. İsviçre’nin Ren Vadisi’ndeki Appenzell ve St. Gallen bölgelerinde özellikle çiftçilerle inşaat işçilerinin kedi köpek etini çok yedikleri belirtiliyor. En çok beğenilen eti ise Rottweiler cinsi köpeklerin eti.

Bu bölgede kedi köpek eti daha çok “mostbröckli” yani biftek olarak veya hamburger şeklinde tüketiliyor. Hayvan haklarını koruma kuruluşu SOS Chats Noiraigue verilerine göre; İsviçre nüfusunun yaklaşık üçte biri, kedi veya köpek yiyor.

Kedi, ülkenin bazı bölgelerinde Noel yemeği menülerinde yer alıyor ve genellikle kutlama yemekleri için tavşan gibi, beyaz şarap ve sarımsakla pişiriliyor. Kedi ve köpek eti İsviçre'nin Bern, Lucerne ve Jura kantonlarında kedi eti, çiftçiler arasında uzun süre geleneksel bir Noel yemeği.

1940'lar ve 1950'lerde Doğu İsviçre gazetelerinde 'satılık besi köpekleri' yazan ilanlardan söz ediliyor. İsviçre'de köpek eti ise daha çok sosis yapımında kullanılıyor ve romatizmaya çare olarak tüketiliyor. Aynı şey kediler için de geçerli. Köpeğin en lezzetli parçalarını yedikten sonra kalan parçalar yağa dönüştürülür ve öksürük tedavisinde kullanılır.”

Türkiye’ye milyarlarca lira gelir sağlanabilir

İsviçre’de köpek etinin kilosunun 1160 TL olduğunu belirten Çelikdönmez, “Türkiye'de 10 milyon civarındaki sokak köpeklerinden en az dörtte biri, 2,5 milyonu, her yıl 50 dolardan ihraç edilse, 3 milyar 625 milyon Türk lirası ediyor.” ifadesinde bulundu.

Türkiye’de 13,4 milyar tl kedi ve köpeğe yediriliyor

Diğer taraftan tonlarca köpek yemine milyarlarca lira harcandığını kaydeden Çelikdönmez, Türkiye’de 450 milyon euro (13,4 milyar TL) gibi bir miktarın kedi ve köpek mamasına harcandığını söyledi. Çarpıcı istatistikleri de paylaşan Çelikdönmez şu ifadelerde bulundu:

“Türkiye'de 2011-2016 yılları arasında kedi gıda pazarı yüzde 56.8 oranında büyüdü. Bu sürede 3 milyon 263 bin kedi üzerinden 20 bin 233 ton mama satışı yapıldı ve 230 milyon 800 bin TL toplam ciro elde edildi. Köpek gıda pazarında ise 2011 -2016 yılları arasında büyüme hızı yüzde 43.4 olarak gerçekleşirken, 1 milyon 113 bin köpek üzerinden 21 bin 794 ton mama satışı yapıldı. Köpek mamaları için bu yıllarda yapılan harcama 212 milyon 400 bin TL oldu. Evcil hayvan sahipleri, mamadan oyuncağa, tişörtten galoşa, taraktan led ışıklı tasmaya kadar, hayvanlarının ihtiyaç ve konforu için aylık 500 lirayı bulan harcama yapıyor.

Yeni bir istila ile karşı karşıyayız. Türkiye’nin sokakları kedi-köpekten geçilmiyor. Bu hayvan nüfusu, kontrol altına alınmazsa, vahşi kapitalizmin bizleri, kedi köpek bakıcısına dönüştürmesine az kaldı. Yerden mantar gibi biten hayvan hakları derneklerinin, hayvan aktivistlerinin ne yaptığını kim biliyor? Yurt dışından fonlandıkları iddiası var. Sonuçta, Türkiye'de 450 milyon euro; kediye köpeğe yediriliyor.”

Köpek etini hangi ülkeler tüketiyor?

Dünyada İsviçre dışında köpek etinin tüketildiği diğer ülkelere de değinen Çelikdönmez, “Güney Kore'de köpek eti yüzyıllardır ‘dayanıklılık kaynağı’ kabul edilerek tüketiliyor. Bu ülkede, dört bin civarında köpek çiftliği mevcut. Güney Kore’de her yıl 700 bin ve 1 milyon arası köpek kesiliyor. Asya'da her yıl kesilen 30 milyon köpek, Güney Kore dışında, Çin, Vietnam, Endonezya ve Kuzey Kore mutfaklarının baş tacı.” ifadesinde bulundu.

Pandemi döneminde Vietnam'da köpek ve kedi etli yemeklerde artış olduğunu ifade eden Çelikdönmez, “Köpek eti satmak Çin’de yasal ve her yıl yemek için 10 milyon köpek kesiliyor. Asya'daki kadar olmasa da köpek eti, dünya çapında Gana, Kamerun, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Nijerya, Kuzey Hindistan’da da tercih sebebi.” diye yazdı.