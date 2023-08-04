Vergi Daireleri saat 21.00'e kadar açık olacak

Gelir İdaresi Başkanlığı, yapılandırılan vergi borçlarının ödeme süresinin sona erdiği bugün saat 21.00'e kadar vergi dairelerinin açık olacağını duyurdu. Mükelleflerin ödemelerini kolaylıkla yapabilmesi ve yoğunluk yaşanmaması için belirlenen günde hiçbir mükellef geri çevrilmeyecek ve vergi daireleri son mükellefin işlemleri bitene kadar açık kalacak.

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Bu yıla ait gelir vergisinin ve motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 2. taksitleri ile borç yapılandırmasına ilişkin 7440 sayılı Kanunun peşin, 1. ve 2. taksitlerinin ödeme süresi bugün doluyor. Bu nedenle vergi daireleriü, bugün saat 21.00'e kadar açık olacak.

4 AĞUSTOS'A KADAR UZATILMIŞTI

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 31 Temmuz'a kadar ödenmesi gereken bu yıla ait gelir vergisinin ve MTV'nin 2. taksiti, 7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan borçların peşin, 1. ve 2. taksitlerinin ödemeleri ve Ba-Bs formlarının verilme süresi 4 Ağustos'a uzatılmıştı.

VERGİ DAİRELERİ 21.00'A KADAR AÇIK OLACAK

Vergi daireleri ödemeler kapsamında saat 21.00'e kadar açık olacak. Yoğunluk olması durumunda son mükellefin işi bitene kadar 23.59'a kadar işlemlere devam edilecek. Bankalara yapılacak elektronik ödemeler de gün sonuna kadar sürecek.

Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "2022 yılında elde edilen gelir unsurlarına ilişkin yıllık Gelir Vergisi'nin ikinci, 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında yapılandırılan borçların peşin ödemesi, birinci ve ikinci taksitleri ile 2023 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi ikinci taksitinin ödeme süreleri 4 Ağustos 2023 Cuma günü sona ermektedir. Bu çerçevede mükellefler tarafından yapılacak ödemeler nedeniyle vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel yoğunluğun önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 4 Ağustos 2023 Cuma günü saat 21.00'e kadar tüm vergi daireleri açık bulundurulacaktır. Belirlenen günde açık bulundurulacak vergi dairelerine ödeme için gelen hiçbir mükellef geri çevrilmeyecek ve son mükellefin işlemleri bitinceye kadar vergi daireleri açık bulundurulacaktır" denildi.

ALTERNATİF ÖDEME KANALLARI

Bu kapsamda ödeme kanallarında oluşabilecek son gün yoğunluğundan etkilenmemek için ödemelerin son saatlere bırakılmadan yapılması önem arz ediyor. Mükellefler söz konusu taksit ödemelerini, Başkanlığa ait internet adresi (İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması) üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları veya banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından yapabiliyor.

Öte yandan vergi dairesi veznelerinden, PTT şubelerinden de ödeme gerçekleştirilebiliyor. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" adresi yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

MTV ÖDENMEZSE NE OLUR?

MTV'si ödenmeyen araç sahiplerine aylık yüzde 1.6 faiz yansıtılıyor. Vergi borcunun tahsili için hesaplara haciz de uygulanabiliyor. Ayrıca MTV'si ödenmeyen araçların satışı yapılamıyor. Yine ek MTV'si ödenmeyen araçlar için muayene işlemi yapılamıyor.