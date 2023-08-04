Sararmış mide bulandıran klozeti tarihe gömecek! Sirkenin içine bunu katın

Evin en önemli yerlerinden biridir tuvalet ve banyolarımız. Bu alanların temiz olması oldukça önemlidir. Birçok bakterinin yer aldığı alanların yeteri kadar temizlenmesi hem sağlık açısından hem de görüntü açısından oldukça önem taşımaktadır. Klozetlerimiz zaman içerisinde kullanıma bağlı olarak sararmaya başlamaktadır. Sararan klozetleri temizlemek için bazı püf noktalar bulunuyor. Bildiğiniz temizlik malzemelerini unutun. Sirke ve karbonat mucizesine şahit olacaksınız!

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Evlerimizde en çok kirlenen ve temizliğine dikkat edilmesi gereken yerlerin arasında ilk sırada klozetler gelmektedir. Birçok bakterinin yer aldığı bu alanlar, zaman içerisinde kullanıma bağlı olarak sararmaya başlamaktadır. Peki sararan klozet kapağı nasıl beyazlar? Sirke ve karbonatla, klozetleriniz ilk günkü gibi bembeyaz olacak.

Klozet Kapağı Nasıl Temizlenir?

Klozet kapağında sararma neden olur?

Klozet kapakları genellikle zaman içerisinde sararmaya başlamaktadır. Buna neden olarak kullanılan farklı ürünler ya da kullanılan suların kireçli olması gösterilmektedir. En azından ayda bir kez sıhhi tesisat olarak bilinen bu noktaların temizliğinin yapılması gerekir. Tabiki sadece bunlar değil. İhtiyaç sonrası bir tuvalet fırçası ve bol su kullanarak geriye kalan artıkların iyice temizlenmesi de sararmayı geciktiren etkenler arasında yer almaktadır.

Sararmış Klozet Kapağı Temizlemede Kullanılan Yöntemler

Klozetin tam anlamıyla temizlenebilmesi için farklı yöntemler kullanılmaktadır. Eğer sararma çok yoğun bir şekilde yaşanıyorsa kullanılacak temizlik malzemelerinin gerçekten etkili olanlarını tercih etmek gerekmektedir. Kimyasal kullanmadan sararmış klozet kapaklarını temizlemek istiyorsanız en etkili yöntemlerden bir tanesi sirke ve karbonat olacaktır.

Sirke ve karbonatla sararmış klozet kapaklarına son!

Evlerimizde bulunan basit malzemeleri de kullanarak temizlik yapabilirsiniz. Bunlar karbonat ve sirkedir. Temizlik için adeta mucizevi bir özellik gösteren bu ikili sararmış klozet kapaklarını temizleme konusunda oldukça güçlü bir etkiye sahiptir. Bir miktar sirkeyi belirli miktarda suyun içine ekleyerek kaynatın. Ardından bu suyu klozetin içerisine boca edin. Sirkeye ek olarak içerisinde karbonatta dahil ederek isterseniz bir bez yardımı ile temizlik işlemini daha etkili bir şekilde yapabilirsiniz.