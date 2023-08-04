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Nakit ödeme, anayasayla güvence altına alınsın!

Nakit ödeme, anayasayla güvence altına alınsın!

Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, herkesin "nasıl ve neyle ödeme yapacağını tercih etme özgürlüğü"nün sürmesi gerektiğini belirterek, nakit ödemenin "hak" olarak anayasayla korunmasını önerdi.

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Bireylerin "nakit ödeme hakkının bulunduğunu" ifade eden Nehammer, ülkede giderek daha fazla kişinin nakdin ödeme aracı olarak kısıtlanabileceğinden endişe duyduğunu bildirdi.

Nehammer, Maliye Bakanı Magnus Brunner'a söz konusu teklif üzerinde çalışması talimatını verdiğini ve eylülde ilgili bakanlıklar, finans sektörü temsilcileri ve Avusturya Merkez Bankası ile yuvarlak masa toplantısı yapmayı planladığını belirtti.

"Herkes, nasıl ve neyle ödemek istediğine özgürce karar verme fırsatına sahip olmalı." ifadesini kullanan Nehammer, seçme özgürlüğünün sürmesi gerektiğini ve süreceğini açıkladı.

Avrupa'nın birçok ülkesinde kredi kartı ve elektronik yöntemlerle ödemeler yaygınlaşırken Avusturya'da ise ödemeler çoğunlukla nakitle yapılmaya devam ediyor.

Hükümet, yaklaşık 9,1 milyon nüfusa sahip ülkedeki ATM'lerden yılda 47 milyar avro çekildiğini bildirdi.

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