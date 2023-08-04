Neftci Bakü-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında oynayacağı Neftci Bakü karşılaşmasının hakemi belli oldu. Karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Lukas Fahndrich düdük çalacak.

Abone ol

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Azerbaycan temsilcisi Neftci Bakü ile karşılaşacak. 10 Ağustos Perşembe günü Bakcell Arena'da TSİ 19.00'da oynanacak müsabakayı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Lukas Fahndrich yönetecek.

Fahndrich'in yardımcılıklarını Jonas Erni ve Guillaume Maire yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Lionel Tschudi olacak.

Beşiktaş-Neftçi Bakü maçı hangi kanalda?

Neftçi Bakü- Beşiktaş karşılaşmasının yayıncı kuruluşu da henüz belli değil. Kartal'ın turnuvadaki ilk iki mücadelesi S Sport Plus'tan canlı yayınlanmıştı.