BIST 7.332
DOLAR 26,99
EURO 29,67
ALTIN 1.679,73
HABER /  GÜNCEL

Antalya'da kaçakçılara depo baskını! 2 milyon 600 bin makaron ve 8 bin litre sahte içki yakalandı

Antalya'da kaçakçılara depo baskını! 2 milyon 600 bin makaron ve 8 bin litre sahte içki yakalandı

Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından bir depoya yapılan operasyonda çok miktarda malzeme ile birlikte 2 milyon 600 bin makaron ve 8 bin 810 litre sahte alkol ele geçirildi, 15 kişi hakkında işlem yapıldı.

Abone ol

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Aksu, Muratpaşa, Kepez ilçelerinde bir kamyonet, bir iş yeri, bir ikamet, bir depoda arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 380 paket gümrük kaçağı sigara, 2 milyon 600 bin makaron, 210 adet elektronik sigara ve kartuşu, 40 adet puro, 150 şişe satışa hazır sahte içki, 8 bin 810 litre sahte alkol , 245 adet boş içki şişesi, 860 adet kaçak/sahte alkol yapımında kullanılan malzeme (kapak, kapüşon, bandrol, içki etiketi vb.), 1 adet hava kurutma makinesi, 2 şişe gıda boyası/esansı, 276 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Operasyonda 13 şahıs hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” dahilinde işlem yapıldığı bildirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Konya depremi sonrası obruklarla ilgili araştırma çağrısı
Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den Konya depremi sonrası obruklarla ilgili araştırma çağrısı
Terzi dizisi Kiraz gerçekte kim oynuyor, Kiraz'ın hikayesi gerçekte var mı?
Terzi dizisi Kiraz gerçekte kim oynuyor, Kiraz'ın hikayesi gerçekte var mı?
Yolu şaşıran sürücü görenleri şok etti! Otomobiliyle merdivenden indi
Yolu şaşıran sürücü görenleri şok etti! Otomobiliyle merdivenden indi
Barış için yürüyen İranlı gezgin Mersin'de soyuldu
Barış için yürüyen İranlı gezgin Mersin'de soyuldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması! 'Putin' sorusuna da cevap verdi: Ağustos ayı içinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması! 'Putin' sorusuna da cevap verdi: Ağustos ayı içinde
Kızılırmak'ta boğulma faciası! 8 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş boğuldu
Kızılırmak'ta boğulma faciası! 8 ve 10 yaşlarındaki iki kardeş boğuldu
Rusya'dan ABD'ye tahıl koridoru cevabı
Rusya'dan ABD'ye tahıl koridoru cevabı
Cengiz Karakaşoğlu kimdir, neden görevden alındı? Cengiz Karakaşoğlu yeni görevi ne oldu?
Cengiz Karakaşoğlu kimdir, neden görevden alındı? Cengiz Karakaşoğlu yeni görevi ne oldu?
Herkesin canını tehlikeye attı! Pastanede tartıştığı kişiye silahla saldırdı
Herkesin canını tehlikeye attı! Pastanede tartıştığı kişiye silahla saldırdı
AK Parti'de yerel seçim çalışması hızlandı Erdoğan kurmaylarına talimatı verdi 3 temel hedef
AK Parti'de yerel seçim çalışması hızlandı Erdoğan kurmaylarına talimatı verdi 3 temel hedef
Adana'da korkunç olay! Sokağın ortasında kanlar içinde kaldı
Adana'da korkunç olay! Sokağın ortasında kanlar içinde kaldı
Rahmi Güney kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Bayburt Milli Eğitim Müdürü kim oldu?
Rahmi Güney kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Bayburt Milli Eğitim Müdürü kim oldu?