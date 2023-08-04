Adana'da korkunç olay! Sokağın ortasında kanlar içinde kaldı

ADANA'da kan donduran bir olay yaşandı. Merkez Seyhan ilçesinde 24 yaşındaki bir genç bıçaklanarak öldürüldü.Abone ol
37016 Sokak'ta gece saatlerinde Abdullah Yavuz (24), henüz kimliği belirlenemeyen kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.
Saldırganlar, Yavuz'u bıçakladıktan sonra motosikletle olay yerinden kaçtı.
Kaçan şüpheliler aranıyor
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekipleri, Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.