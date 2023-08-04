Fethiye'de acı kaza! Motosiklete çarpan kamyon kaçtı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Fethiye'de seyir halindeki motorsiklet ve araç çarpıştı. Kazanın ardından yaralılara kamyonet çarpıp kaçtı. Meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ise ağır yaralandı.

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Kaza, Fethiye'nin Patlangıç Mahallesi, Ölüdeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Ferdi Y. idaresindeki 48 UU 058 plakalı otomobil, Şeyma A.nın kullandığı 48 ALK 443 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yolcu konumundaki Ayşe Akçin yola savruldu. Savrulanlara bir de plakası henüz tespit edilemeyen kamyonet çarparak olay yerinden kaçtı.

Kazayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü ve yolcusunu ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Motosiklette yolcu olarak bulunan Ayşe Akçin hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise ayakta tedavi edilerek, gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan kamyonetin tespit çalışmaları ise devam ediyor.