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Direksiyon öğretmeni eşinin eğitim güzergahında silahla hayatına son verdi

Direksiyon öğretmeni eşinin eğitim güzergahında silahla hayatına son verdi

ANTALYA'da kısa bir süre önce eşinden ayrı yaşamaya başlayan Mustafa Düloğlu (48), direksiyon öğretmeni eşinin eğitim verdiği cadde üzerine gelerek tabanca ile hayatına son verdi. Acı haberi alarak olay yerine gelen adamın oğlu ise yerde yatan babasına koşarak uzun süre gözyaşı döktü.

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Olay, saat 16.00 sıralarında Gazi Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; sanayi sitesinde tornacılık yapan Mustafa Düloğlu (48) iddiaya göre kısa bir süre önce ayrı yaşadığı direksiyon öğretmeni eşini görmek için motosikletiyle adrese geldi.

2 çocuk babası adam burada bir süre durduktan sonra yanında getirdiği tabanca ile göğsüne ateşledi.

Adamın yerde hareketsiz olarak yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi.

Acı haberi alarak olay yerine gelen adamın oğlu ise babasına koşarak uzun süre gözyaşı döktü.

Genci yakınları güçlükle olay yerinden uzaklaştırdı. Olayın gerçekleştiği yerde apartmanda oturan ve balkona çıkan iki kadın ise yerde cesedi görünce büyük korku yaşadı.

Cenaze polis ve savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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