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Çorum'da altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi!

Çorum'da altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi!

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusu delindi.

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Sunguroğlu Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi'nde iş makinesiyle yapılan altyapı çalışması sırasında, bölgeden geçen doğal gaz hattı delindi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi.

Sızıntı nedeniyle bölgeyi gaz kokusu sardı.

Bölgede önlem alan ekipler, Alparslan Türkeş Caddesi'nde bulunan doğal gaz hattının vanasını kapattı.

Ekipler, daha sonra hattın onarılması için çalışma başlattı.

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