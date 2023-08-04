Sivas'ta takdir toplayan hareket! Bulduğu yüklü miktarda euroyu sahibine teslim etti

Sivas'ta taksicilik yapan bir kişi taksisine binen müşterinin unuttuğu yüklü miktarda euroyu sahibine teslim etti

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Sivas’ta geçtiğimiz günlerde taksici Nevzat Altunpara'nın aracından inen bir müşterisi takside yüklü miktarda dövizi unuttu. Altunpara, poşet içerisinde bir kadın çorabının içine saklanmış yaklaşık 6 santimetre kalınlığındaki Euro destesini bulduktan sonra hiç düşünmeden ve saymayı bile aklından geçirmeden sahibine teslim etti.

Bir diğer esnaf Burak Baltan ise fırınında masanın üzerinde unutulan evrak çantasının içini açtığında bulduğu yüklü miktardaki parayı polis ekiplerine teslim ederek sahibine ulaştırdı.

Örnek davranışlarından dolayı Sivas Valisi Yılmaz Şimşek Nevzat Altunpara ve Burak Baltan’ı makamında ağırladı. Daha sonra Vali Yılmaz Şimşek, “Yardımseverliği ve dayanışmayı arzuladığımız bu günlerde, duyarlı davranışınızla topluma örnek olduğunuz için teşekkür eder, sağlıklı bir ömür dilerim” yazılı ‘Teşekkür Belgesini’ takdim etti.

Bulduğu parayı saymadı bile

Taksici Nevzat Altunpara, bulduğu paraların kadın çorabı içerisine konulduğunu ifade ederek, “Eve girmeden telefon açtılar. ‘Arabada bir şeyimiz kaldı mı?’ diye sordular. Ön koltuğun dibinde bir poşet vardı. Siyah bez poşet. 'Var' diyerek cevap verdim. Ben eve girdim. İçinde iki lira demir para, bir tane tırnak makası, birde kadın çorabının içine para konmuştu. Yaklaşık 6 santim kalınlığında yarısı 100 Euro yarısı 50 Eeuro. Onu da lastiğe sarmıştı. Yüklü bir paraydı ama ne kadar olduğunu sormadım. Götürüp teslim ettim. Vatandaşlık görevimdi” dedi.

Fırında çalışan Burak Baltan, bulduğu parayı polis ekiplerine teslim ettiğini söyleyerek, “Bende fırında çalışırken çanta dolusu Euro vardı deste deste. Bende çantayı alıp karakola götürdüm. Karakola teslim ettim, daha sonra sahibini buldular. Sahibine teslim ettik” dedi.