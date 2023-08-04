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Kutsi neden gündemde, ne oldu? Kutsi kaza mı yaptı 2 kişi öldü

Kutsi neden gündemde, ne oldu? Kutsi kaza mı yaptı 2 kişi öldü

Şarkıcı ve oyuncu olan Kutsi son günlerde özel hayatı ile magazin gündeminden düşmüyordu. Boşanma haberleri ile gündem olan Kutsi'nin arabasının benzini bitince Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaldı. Kutsi, Kuzey Marmara Otoyolu'nda yakıt beklediği sırada Ankara yönünde TIR lastiğinin patlaması sonucu kaza yaşandı. Kazada 2 kişi öldü.

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Kutsi neden gündemde, Kutsi'ye ne oldu sorusu bugün sosyal medya kullanan birçok vatandaşın gündeminde. Şarkıcı ve oyuncu olan, son günlerde boşanma haberleri ile konuşulan Kutsi, geçtiğimiz gün arabasının benzini bitince Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaldı. Arabası sağa çekmiş yakıt beklerken aynı şertti korkunç bir kaza oldu. Ankara yönünde TIR lastiğinin patlaması sonucu kaza yaşandı. Kazada 2 kişi öldü.

Bu sırada ters istimakette bekleyen Kutsi, yakıt için aradığı kişilerin gelmesiyle depoyu doldurdu. Kutsi daha sonra yoluna devam etti.

Evi terk edince kirayı ödemişti

Kutsi son günlerde eşi Sibel Ülker'in oturduğu Maltepe'deki evinin 10 bin liralık kirasını ödemediği için ev sahibi tarafından mahkemeye verilmesiyle gündem olmuştu. Kutsi'nin ödeme yapmadığı tarihlerde evde oturduğu, eşiyle kavga ettiği zaman evden ayrıldığı ve eşinin halen daha evde ikamet ettiği belirtilmişti.

Meslek olarak sadece müzisyenlik değil aynı zamanda oyunculuğu da seçen Kutsi 2006 yılında Doktorlar dizisi ile oyunculuğa ilk adımını atmış ve çok büyük bir başarı yakalamıştır. Doktorlar dizisi bittikten bir süre sonra Kahramanlar dizisi ile yeniden ekranlarda olan Kutsi, 2010 yazında Doktorlar'ın tekrarları çok izlenip ve seyirciler tarafından yeniden başlamasının istenmesi üzerine "3 Aralık 2010" tarihinde Doktorlar dizisi yeniden ekranlara geri dönmüştür ve yine çok büyük bir seyirci kitlesi yakalamıştır.

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