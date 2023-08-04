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Pişkin hırsız elma yiyerek yaptığı hırsızlık fark edilince bıçakla tehdit etti

Pişkin hırsız elma yiyerek yaptığı hırsızlık fark edilince bıçakla tehdit etti

Antalya'da bir aracın camından cep telefonu çalan hırsızın görüntüleri kameralara yansıdı. Elma yiyerek hırsızlık yapan şahıs çaldığı telefonun sahibini bıçakla tehdit etti.

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Olay, Antalya'nın Manavgat İlçesi Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi üzerindeki bir tüp bayinin önünde meydana geldi. Bayinin önüne kısa süreliğine park edilen tüp yüklü kamyonetin sürücüsü, geri döndüğünde cep telefonunun yerinde olmadığını gördü.

Hemen iş yerine geri dönen sürücü, iş yeri sahibiyle birlikte güvenlik kamerasını izlediğinde telefonunun açık camdan alındığını fark etti. Görüntülerde, sırt çantalı ve şortlu bir şahsın, elindeki elmayı yiye yiye araç çevresinde keşif yaptığı, açık camdan cep telefonunu alıp çantasına koyduktan sonra uzaklaştığı anlar yer aldı.

Sürücü ve iş yeri sahibi durumu polise bildirdikten sonra, araçlarına binerek çevrede şüpheliyi aramaya başladı. Yaklaşık 700 metre ileride boş bir arazide şahıs bulundu. Telefonu vermesi istenilen şüpheli çantasından çıkardığı 'kelebek' diye tabir edilen bıçak ile iş yeri sahibi ve sürücüyü tehdit etti.

Şüpheli, olay yerine gelen Manavgat Emniyet İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından etkisiz hale getirilirken, çaldığı cep telefonu ve tehdit için kullandığı kelebek bıçak çantasından çıktı. İsminin Orhan Yerli olduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine gönderildi.

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