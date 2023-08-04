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Borsa güne nasıl başladı? 4 Ağustos 2023 en fazla kazandıran...

Borsa güne nasıl başladı? 4 Ağustos 2023 en fazla kazandıran...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,49 yükselişle 7.256,57 puandan başladı.

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Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35,06 puan artışla ve yüzde 0,49 değer kazanarak 7.256,57 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,54 ve holding endeksi yüzde 0,47 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 2,35 ile sigortacılık oldu.

Dün dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,51 azalışla 7.221,51 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi 7.365,61 puana taşıdı.

Küresel piyasalarda satış baskısı devam ederken, gözler bugün ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

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