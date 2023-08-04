Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu hayatı

3 Ağustos Perşembe günü Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Erdoğan liderliğinde toplandı ve önemli atama kararları paylaşıldı. Buna göre Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı. Bu gelişme sonrasında Ziya Cemal Kadıoğlu'nun hayatı merak edildi. Aslen Eskişehirli olan Ziya Cemal Kadıoğlu 62 yaşında. Ziya Cemal Kadıoğlu'nun eşi Nurgün Kadıoğlu'dur.

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3 Ağustos 2023 YAŞ kararları sonrasında TSK’nın yeni komuta kademesi belli oldu. Yüksek Askeri Şura kararı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı. Bu gelişmenin ardından Ziya Cemal Kadıoğlu'nun kim olduğu, memleketi ve askeri kariyeri merak konusu oldu. Peki, Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Ziya Cemal Kadıoğlu kimdir?

Ziya Cemal Kadıoğlu 1 Mart 1961 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldi. 1982'de Hava Harp Okulundan mezun oldu. 2. Ana Jet Üssünde pilotluk eğitimini tamamladı. Hava Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu.

2007'de tuğgeneral rütbesine terfi etti ve 11. Hava Ulaştırma Ana Üssü Komutanı olarak atandı. 2011'de tümgeneral rütbesine terfi etti. 2012-2015 yılları arasında Hava Teknik Okullar Komutanlığı görevinde bulundu.

2015'te korgeneral rütbesine terfi etti ve Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutan Yardımcılığı ve Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi Komutanlığına atandı.

2016'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığına, 2017'de Hava Eğitim Komutanlığına atandı.

2022'de orgeneral rütbesine terfi etti

Son olarak da Muharip Hava Kuvvet Komutanı olarak görev alıyordu.