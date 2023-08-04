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MİT, PKK'nın genel kurye sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİT, PKK'nın genel kurye sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü üyelerine silah ve mühimmat sağlayan, PKK/KCK'nın sözde genel kurye sorumlusu Yılmaz Bayram'ı Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da etkisiz hale getirdi. Bayram aynı zamanda PKK/KCK’nın ülkemizde gerçekleştirilen şehir eylemlerinden sorumlu yapılanması YPS’nin kurucuları arasında yer alıyordu.

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MİT, sınır ötesinde terörle mücadelede başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

MİT, Agit Gever Kod Yılmaz BAYRAM’ın, Irak/Sincar alanında Türkiye karşıtı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarına silah ve mühimmat sağlamakta olduğu bilgisini edindi.

Irak ve Suriye arasında örgüt için kritik görevler üstlenen, ülkemize ve güvenlik güçlerimize yönelik gerçekleştirilen eylemlerin aktarım ve lojistik faaliyetlerini yürüten Y.BAYRAM hedef listesine dahil edildi. 

MİT Saha ajanları adım adım takip etti

MİT, saha ajanlarını görevlendirerek Yılmaz BAYRAM’ı sıkı takibe aldı. MİT, ajanlarından “Agit Gever Kod Yılmaz BAYRAM’ı silah ve mühimmat sevkiyatı yapacağı” bilgisini elde etmesi üzerine operasyon için düğmeye bastı. MİT’in gerçekleştirdiği operasyon neticesinde Agit Gever Kod Yılmaz BAYRAM, Irak/Sincar’da etkisiz hale getirildi, sevkiyat hazırlığı yaptığı silah ve mühimmatlar ise imha edildi.

Agit Gever kod adlı Yılmaz Bayram kimdir?

Agit Gever Kod Yılmaz BAYRAM, PKK/KCK’nın kırsal kadrolarına 2010 yılında katıldı. 2011-2016 yılları arasında yurtiçinde Hakkâri ili mücavirinde güvenlik güçlerimize ve sivil halka karşı çok sayıda terör eyleminin içerisinde bulundu. 2015 yılında YPS kurucuları arasında yer alarak Hendek-Barikat olaylarında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttü. 2016 yılında Irak/Sincar ve Irak/Soran bölgelerine geçti. 2018 yılının ikinci yarısı itibariyle Suriye/Haseke bölgesine geçiş yaptı ve Rumeylan ile Kamışlı bölgelerinde terör eylemlerine dahil oldu. 2020 yılı itibariyle tekrar Irak/Sincar’a geçerek burada PKK/KCK-YBŞ Genel Kurye Sorumlusu olarak faaliyet yürüttü.

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