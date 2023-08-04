Kazadan sonra bir de dayak yedi! Esenler'de hız yüzünden kaza yapan sürücüye mahalleliden 'hızlı gittin' dayağı

İstanbul Esenler'de sokak arasında hız yapan ve park halindeki araca çarpan otomobil sürücüsü mahalleliden hız yaptın dayağı yedi.

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Esenler’de iddiaya göre sokak arasında hız yaparken park halindeki bir araca çarpan sürücü, mahallenin tepkisiyle karşılaştı. Sürücünün bir kişi tarafından tokatlandığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Atışalanı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sokak arasında hızla giden sürücü park halindeki bir araca çarptı. Kazanın ardından mahalleli kazanın olduğu yere gelerek hız yaptığı öne sürülen sürücüye tepki gösterdi. Yaşanan kargaşayla birlikte kimliği belirsiz bir şahsın sürücüyü tokatladı. O anlar ise o sırada cep telefonu kamerasına yansıdı.

“Ya millete çarpsaydı”

Tüm bu kargaşa yaşanırken vatandaşlardan biri kazaya karışan şoför için, “Nasıl sakin olayım. Nasıl hızlı gittiğini görmediniz mi? Ya millete çarpsaydı” dedi.