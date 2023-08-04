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Asırlık yerleri için Torbalı esnafı grevde! Tezgahlarını kapatıp ayaklandılar

Asırlık yerleri için Torbalı esnafı grevde! Tezgahlarını kapatıp ayaklandılar

İzmir Torbalı'da asırlık pazarlarının yeri değiştirilen esnaflar greve başladı. Pazar yerlerini kapatan esnaflar belediyeye tepki gösterdi.

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Edinilen bilgiye göre, Torbalı Belediyesi tarafından İzmir Torbalı’da ilçe merkezinde kurulan asırlık Tepeköy Pazarı’nın kaldırılarak başka bir mahalleye taşınması kararına tepki gösteren pazarcı esnafı grev kararı aldı.

Tepeköy Pazarı’nda pazarcı esnafı dün tezgah kapatarak satış yapmayıp belediye binasında basın açıklaması düzenledi. Torbalı Belediyesinin kararına tepki göstererek “Başkan istifa” sloganları atıldı.

İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Faysal Acar yapmış olduğu basın açıklamasında, “Bugün yarım asırdır kurulan adına türküler yazılan Tepeköy Pazarı’nı açmıyoruz. Açmama sebebimiz vatandaşı mağdur etmek değil, ilerde vatandaşımızın daha çok mağdur olmaması içindir."

"Tren rayının öbür tarafına üstü açık, altyapı yok, ilkel şartlarda, uzak, vatandaşın yürüyerek gidemeyeceği bir alana gönderme inadındalar. Bizler esnaflar olarak birileri birilerine ihale verip cebini dolduracak diye bu kadar esnafı, vatandaşı mağdur edemeyiz. Bu sebepten ötürü pazar yerini açmama kararı aldık. Torbalı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne itiraz dilekçelerimizi verdik” dedi.

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