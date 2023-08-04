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Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı durumda?

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı durumda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş karşılaşması geride kaldı. Şampiyonlar Ligi elemelerinde Galatasaray,  UEFA Konferans Ligi'nde ise Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor ön eleme turlarını galibiyetle kapattı. Türkiye UEFA sıralamada 11. sıradaki İsviçre'nin kılpayı arkasında.

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İsviçre ekibi Basel Konferans Ligi elemesinde Tobol'a elendi. Bununla birlikte direkt rakibimiz İsviçre'den Avrupa'da 4 takım kaldı.

Türkiye'nin temsilcileri ise sezona başladığı gibi 4 takımla yola devam ediyor. Aynı zamanda 4 takımımız birden bu hafta oynadıkları maçları kazanarak ülke puanında İsviçre'ye yaklaşılmasını sağladı.

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada?

Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralaması'nda 12. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 28.350 oldu.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 88.928
2- İspanya: 75.927
3- İtalya: 71.569
4- Almanya: 69.552
5- Hollanda: 52.300
6- Fransa: 51.914
7- Portekiz: 46.899
8- Belçika: 35.200
9- İskoçya: 30.650
10- Avusturya: 29.000
11- İsviçre: 28.475
12- Türkiye: 28.350
13- Sırbistan: 27.175
14: Ukrayna: 25.000
15: Norveç: 24.750

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