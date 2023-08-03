BIST 7.222
DOLAR 26,96
EURO 29,54
ALTIN 1.676,75
HABER /  GÜNCEL

Askerlikte yeni dönem! MSB alınan yeni kararı duyurdu

Askerlikte yeni dönem! MSB alınan yeni kararı duyurdu

Askerlikte yeni dönem başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı, sivil hayatta kullanılan GSM hatlarının kışlalarda da kullanılabileceği duyurdu.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı vatani görevlerini yerine getirecek yüz binleri ilgilendiren yeni kararı duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, sivil hayatta kullanılan GSM hatlarının kışlalarda da kısıtlı bir şekilde kullanılabileceğini duyurdu.

Askerler, kullandıkları GSM hattının bayisine müracaat ederek ücretsiz bir şekilde GSM hatlarını kısıtlı hale getirebilecek.

Artık sivil hatlar kullanılabilecek

MSB'den yapılan açıklamada, "Erbaş ve Erlerimizin kullanımına sunulan 'Askercell' uygulaması kapsamında; askerlik hizmeti öncesinde kullanılan hatların herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevrilmesi, terhisi müteakip ise yine eski hattın özelliklerine döndürülmesi konusunda düzenleme gerçekleştirilmiştir. Böylelikle askerlerimiz, sivilde kullandıkları hatlarını askerlik hizmeti süresince kullanma imkanına kavuşmuştur" denildi.

MSB
ÖNCEKİ HABERLER
İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar devam etti
İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar devam etti
Vladimir Putin'den Rus bürokratlara yerli araç kullanma talimatı
Vladimir Putin'den Rus bürokratlara yerli araç kullanma talimatı
Nijer'de France 24 ve RFI'nın yayınları kesildi
Nijer'de France 24 ve RFI'nın yayınları kesildi
Fatih Erbakan: Emeklilerimiz için yılbaşına kadar beklenmemeli
Fatih Erbakan: Emeklilerimiz için yılbaşına kadar beklenmemeli
Beşiktaş'ın Avrupa maçında oyuncular soyunma odasına çağrıldı
Beşiktaş'ın Avrupa maçında oyuncular soyunma odasına çağrıldı
MEB'den öğrencilere "Liseye Hoş Geldin" kitapları
MEB'den öğrencilere "Liseye Hoş Geldin" kitapları
Samsun'da "Dur" ihtarına uymayan otomobilden çok sayıda mermi çıktı
Samsun'da "Dur" ihtarına uymayan otomobilden çok sayıda mermi çıktı
Fransa'daki AİHM binasında skandal PKK propagandası! Türkiye'den tepki
Fransa'daki AİHM binasında skandal PKK propagandası! Türkiye'den tepki
Erdoğan, Putin'i Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na döndürebilecek tek lider
Erdoğan, Putin'i Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na döndürebilecek tek lider
Adana Demirspor Cluj'u yenerek Avrupa'da turladı
Adana Demirspor Cluj'u yenerek Avrupa'da turladı
Beşiktaş Tirana'yı 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi
Beşiktaş Tirana'yı 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı