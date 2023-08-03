Askerlikte yeni dönem! MSB alınan yeni kararı duyurdu

Askerlikte yeni dönem başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı, sivil hayatta kullanılan GSM hatlarının kışlalarda da kullanılabileceği duyurdu.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığı vatani görevlerini yerine getirecek yüz binleri ilgilendiren yeni kararı duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, sivil hayatta kullanılan GSM hatlarının kışlalarda da kısıtlı bir şekilde kullanılabileceğini duyurdu.

Askerler, kullandıkları GSM hattının bayisine müracaat ederek ücretsiz bir şekilde GSM hatlarını kısıtlı hale getirebilecek.

Artık sivil hatlar kullanılabilecek

MSB'den yapılan açıklamada, "Erbaş ve Erlerimizin kullanımına sunulan 'Askercell' uygulaması kapsamında; askerlik hizmeti öncesinde kullanılan hatların herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevrilmesi, terhisi müteakip ise yine eski hattın özelliklerine döndürülmesi konusunda düzenleme gerçekleştirilmiştir. Böylelikle askerlerimiz, sivilde kullandıkları hatlarını askerlik hizmeti süresince kullanma imkanına kavuşmuştur" denildi.