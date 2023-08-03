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İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar devam etti

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar devam etti

Son dönemde Batı'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırılara yenileri eklendi. Stockholm ve Kopenhag'daki yeni provokasyonlara polis yine seyirci kaldı.

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İsveç'in başkenti Stockholm'de, polis korumasındaki bir kişi Kur'an-ı Kerim'e saldırdı.

İsveç polisi, çirkin saldırı sırasında bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da da İslam karşıtı bir grubun üyeleri, Türkiye, Irak, Mısır, Suudi Arabistan ve İran'ın Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırdı.

İslam karşıtı pankart açan ve sloganlar atan grup, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.

Provokasyonlar, polis koruması eşliğinde gerçekleştirildi. Grup, sosyal medya hesabından, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarını Danimarka genelinde gerçekleştireceklerini de duyurdu. 

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