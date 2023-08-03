BIST 7.222
DOLAR 26,96
EURO 29,52
ALTIN 1.675,61
HABER /  DÜNYA

Nijer'de France 24 ve RFI'nın yayınları kesildi

Nijer'de France 24 ve RFI'nın yayınları kesildi

Nijer'de 26 Temmuz'da askerin yönetime el koyması sonrasında France 24 ve RFI radyosunun yayınları kesildi.

Abone ol

France 24 ve RFI'nın bağlı olduğu medya grubu France Medias Monde'dan yapılan açıklamada, France 24 ve RFI'nın yayınlarının Nijer'de yasa dışı şekilde kesilmesinin kınandığı belirtildi.

Askeri hükümetlerin yönetimde olduğu Mali ve Burkina Faso'da da France 24 ve RFI yayınları kalıcı olarak kesilmişti. Elektriğe ve internete erişimin son derece kısıtlı olduğu Batı Afrika'da radyo, ana haber alma aracı konumunda bulunuyor. Hausa, Mandenkan ve Fulfulde yerel dillerinde de yayın yapan RFI, Batı Afrika'da 130 milyondan fazla dinleyiciye ulaşıyor.

NİJER'DEKİ DARBE

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Erbakan: Emeklilerimiz için yılbaşına kadar beklenmemeli
Fatih Erbakan: Emeklilerimiz için yılbaşına kadar beklenmemeli
Beşiktaş'ın Avrupa maçında oyuncular soyunma odasına çağrıldı
Beşiktaş'ın Avrupa maçında oyuncular soyunma odasına çağrıldı
MEB'den öğrencilere "Liseye Hoş Geldin" kitapları
MEB'den öğrencilere "Liseye Hoş Geldin" kitapları
Samsun'da "Dur" ihtarına uymayan otomobilden çok sayıda mermi çıktı
Samsun'da "Dur" ihtarına uymayan otomobilden çok sayıda mermi çıktı
Fransa'daki AİHM binasında skandal PKK propagandası! Türkiye'den tepki
Fransa'daki AİHM binasında skandal PKK propagandası! Türkiye'den tepki
Erdoğan, Putin'i Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na döndürebilecek tek lider
Erdoğan, Putin'i Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na döndürebilecek tek lider
Adana Demirspor-Cluj maçı (CANLI YAYIN)
Adana Demirspor-Cluj maçı (CANLI YAYIN)
Tirana Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)
Tirana Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 26 terör şüphelisi yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 26 terör şüphelisi yakalandı
Marsilya, Cengiz Ünder transferinde işi yokuşa sürüyor
Marsilya, Cengiz Ünder transferinde işi yokuşa sürüyor
Sisi - Miçotakis zirvesi: Doğu Akdeniz'deki durumu konuştular
Sisi - Miçotakis zirvesi: Doğu Akdeniz'deki durumu konuştular