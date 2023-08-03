Marsilya, Cengiz Ünder transferinde işi yokuşa sürüyor

Fenerbahçe'nin renklerine bağlamak istediği Cengiz Ünder'le ilgili Marsilya başkanı Pablo Longoria'dan açıklama geldi. Longoria, "Cengiz Ünder'i istiyorlarsa taleplerimizi yerine getirmek zorundalar" dedi.

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Kadrosuna yaptığı transferler ile dikkat çeken Fenerbahçe, uzun zamandır peşinde olduğu Cengiz Ünder için Marsilya ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Süreçle ilgili henüz somut bir gelişme bulunmazken Fransız ekibinin başkanı Pablo Longoria, Cengiz Ünder için anlaşmaya yakın olduklarını ancak transferin gerçekleşmediğini bildirdi.

Longoria, açıklamasında "Teklifler var ama bir anlaşma yapılmadı" ifadelerini kullandı.

Başkan diretiyor

Açıklamalarının devamında Fenerbahçe'ye de değinen başkan, Sarı-Lacivertliler ve diğer takımların Cengiz Ünder transferi için Marsilya'nın taleplerini karşılamak zorunda olduğunu hatırlattı.

Geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda 46 maça çıkan Cengiz Ünder 5 gol, 6 asistlik skor katkısı vermişti.

Değeri 20 milyon euro olan Cengiz için Marsilya, Temmuz 2022'de Roma'ya 8.4 milyon Euro bonservis ödemişti.